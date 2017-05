"Ajax en PSV waren soms misschien zelfs beter dan wij"

Feyenoord wist zich donderdagmiddag door een overwinning op Heracles Almelo te kronen tot kampioen van de Eredivisie. Topscorer Nicolai Jörgensen weet hoe het komt dat zijn club uiteindelijk met de schaal staat.



"We zijn een team. Ajax en PSV hebben ook heel goed gevoetbald, soms misschien zelfs beter dan ons. Maar wij zijn een team. We zijn altijd bij elkaar gebleven. Na elke tegenslag kwamen we weer sterk terug. Daarom zijn wij de kampioen geworden. Nu gaan we de Champions League in", vertelt de Deense spits aan het Algemeen Dagblad.



De spits weet ook waarom het afgelopen weekend nog niet lukte. "Ik denk dat het een fout was dat we iedereen hebben toegelaten bij trainingen. Niet dat we dat niet willen, maar de druk werd daardoor te hoog. Deze week hebben we ons iets meer afgesloten, met het doel om gefocust te blijven. Dat is gelukt. We waren veel relaxter dan vorige week. En, sorry dat ik het zeg, maar dat kunstgras is bullshit. Ze sproeien het niet eens. Ik heb daar niets over gezegd vorige week, omdat het geen excuus is, maar ik was wel echt boos. Op normaal gras was het vorige week een andere wedstrijd geweest."