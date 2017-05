"Heracles raakte toch wel wat in de war door het legioen"

Verdediger Bart Nieuwkoop mocht zondagmiddag in de kampioenswedstrijd in de basis starten. De jonge voetballer kon na afloop van het duel maar nauwelijks bevatten welk succes zojuist behaald was.



"Als basisspeler het kampioenschap binnenhalen, daar kun je alleen maar van dromen", vertelt de 21-jarige voetballer aan Voetbal International. 'Misschien besef ik het nog niet helemaal, maar dit is fantastisch. We weten gewoon hoe sterk we zijn in De Kuip. Het legioen was vandaag niet alleen de twaalfde, maar ook de dertiende en veertiende man. Je zag vanaf minuut één dat zij toch wel wat in de war raakten door het legioen."



De verdediger had in de eerste minuut meteen een groot aandeel in de eerste treffer. "We (samen met Dirk Kuyt, red.) hadden van tevoren ook afgesproken dat we het tempo meteen hoog zouden leggen, dus ook bij inworpen. De trainer ving de bal en gooide hem meteen naar mij. Ik gooide hem diep op Dirk en hij schoot hem fantastisch binnen", aldus Nieuwkoop.