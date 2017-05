Heraclied kijkt ogen uit: "Konden elkaar niet eens verstaan"

Heracles Almelo kwam zondagmiddag naar de Kuip om zich te verzekeren van de play-offs om Europees voetbal. De Almeloërs zagen die missie eigenlijk al binnen één minuut mislukken, want de Rotterdammers kwamen al meteen op voorsprong en dus zat de sfeer er goed in bij de thuissupporters.



De supporters van Feyenoord waren zo enthousiast dat de Heraclieden niet meer met elkaar konden communiceren. "We konden elkaar niet eens verstaan", vertelt middenvelder Joey Pelupessy [i]TC/Tubantia.



"Ik probeerde Mike toe te schreeuwen dat hij er niks aan kon doen, hem een steuntje in de rug geven. Maar ik kwam er niet bovenuit", aldus Pelupessy. "Thomas probeerde hetzelfde, we keken elkaar aan: laten we maar gewoon gaan aftrappen."