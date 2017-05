Mourinho denkt alleen nog maar aan EL-finale: "Premier League spelen we liever niet meer"

Manchester United ging zondag op bezoek bij Tottenham Hotspur onderuit. Manager José Mourinho gaf voor het Premier League-duel een aantal spelers rust met het oog op de Europa League-finale tegen Ajax. De Portugees lijkt het slot van de competitie slechts bijzaak te vinden.



"ls mensen zeggen dat we hebben gegokt met de Europa League, dan is dat niet het geval", vertelt de oefenmeester aan Sky Sports. "Je kan geen twee competities spelen met vijftien man en dat is wat we op dat moment tot onze beschikking hadden. We moesten wel doen wat we deden. Ik ben blij met de situatie nu."



"We hebben speeltijd gegeven aan diegenen die speeltijd nodig hadden en hebben diegenen beschermd die bescherming nodig hadden", aldus Mourinho. "Ik heb een paar spelers rust gegeven. We hebben er geen blessures bij gekregen en we hebben een wedstrijd minder om te spelen. Op dit moment zijn de wedstrijden in de Premier League de wedstrijden die we niet willen spelen."