OEI! Sneert PSV-speler naar eigen club met deze Ajax-tweet?

Albert Gudmundsson wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal van PSV en het lijkt erop dat hij zelf niet meer al te lang wil wachten. Trainer Phillip Cocu lijkt de jeugd nog weinig de kans te geven, terwijl bij Ajax het ene na het andere talent zijn opwachting mag maken en dat is de IJslandse middenvelder ook opgevallen.



De 19-jarige voetballer reageerde zondag namelijk op een tweet over de leeftijd van de Ajax-basis met drie puntjes. Deelt hij hiermee een sneer uit naar Cocu? Bekijk zijn (inmiddels verwijderde) tweet hieronder en oordeel zelf!