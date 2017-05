"Dit had niemand gedacht, ik krijg bijna tranen in mijn ogen"

Feyenoord was zondagmiddag met 3-1 te sterk voor Heracles Almelo en wist zich daarmee te kronen tot kampioen van de Eredivisie. Aanvaller Bilal Basacikoglu kon zijn geluk na afloop van het duel niet op.



"Dit is niet normaal, dat ik dit mee mag maken als 22-jarige. Dat had niemand gedacht denk ik. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen, ik weet niet wat ik verder nog kan zeggen. Ik heb een brok in mijn keel", vertelt de 22-jarige voetballer aan Feyeoord TV.



"Het is niet uit te leggen, echt ongelooflijk. Mijn invalbeurt was fantastisch, zo in de laatste wedstrijd. Ik was ook nog belangrijk bij de penalty, geen woorden voor. En nu feesten", aldus Basacikoglu.