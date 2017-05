"Barcelona, Real Madrid en Bayern München zijn alledrie wel te pakken"

Feyenoord wist zondagmiddag de landstitel binnen te slepen en daarmee heeft de Rotterdamse club zich gekwalificeerd voor de UEFA Champions League. Feyenoorder Jens Toornstra kan niet wachten totdat hij aan mag treden in het miljoenenbal, zo laat hij weten aan Voetbal International.



"Ik heb geen voorkeur. Barcelona, Real Madrid en Bayern Munchen? Ik denk dat ze alledrie wel te pakken zijn", vertelt de 28-jarige voetballer. "Met zulke clubs wil je je als speler ooit een keer meten."



De Rotterdammers konden in het afgelopen weekend ook al landskampioen worden, maar daar stak stadsgenoot Excelsior toen een stokje voor. "We hebben het hele jaar gevochten om twee kansen te hebben en gelukkig konden we het vandaag afmaken. Vergeleken met vorige week was onze voorbereiding veel rustiger, dat was top", aldus Toornstra.