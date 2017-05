Fledderus overweegt ingrijpende beslissing na Feyenoord-nederlaag

Heracles Almelo greep vandaag door de 3-1 nederlaag bij Feyenoord naast een ticket voor de nacompetitie om Europees voetbal. Het kan zomaar het laatste duel van Mark-Jan Fledderus als profvoetballer zijn geweest.



De routinier, die na maandenlang blessureleed eindelijk terugkeerde in de basis, overweegt namelijk af te zwaaien. "Ik weet nog niet wat ik ga doen. Het zou zomaar mijn laatste wedstrijd geweest kunnen zijn", vertelt Fledderus aan RTV Oost. "Daar gaan we maar eens over nadenken de komende weken. Het is van meerdere dingen afhankelijk. Ik heb het hartstikke goed naar m'n zin bij de club en wil wel hier graag blijven eigenlijk. In welke rol, daar zijn we nog over aan het praten."



Vandaag stond Heracles al erg snel ruim achter in De Kuip. "Ik denk dat we vandaag heel slecht begonnen. In de eerste minuut valt al de 1-0 en dat weet je dat je het heel lastig krijgt. Als we lang de nul hadden kunnen houden en zelf af en toe erdoorheen hadden kunnen voetballen, lagen er best mogelijkheden. Uiteindelijk heeft Feyenoord terecht gewonnen", erkent de linkspoot tot slot.



De 34-jarige Fledderus kwam in het verleden ook al uit voor sc Heerenveen, Telstar, FC Groningen en Roda JC. Hij keerde in 2014 terug bij Heracles, waar hij tussen 2008 en 2011 ook al onder contract had gestaan.