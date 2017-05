Van Halst richt zich tot supporters FC Twente

FC Twente beleefde vorig voetbaljaar vooral een heel erg turbulent seizoen, hoewel de laatste maanden er ook best mochten wezen, met de politie-inval bij het thuisduel tegen PSV in Vak-P. Directeur Jan van Halst bedankt de fans van de Tukkers nu: zij zijn volgens hem de motor achter de club.



Van Halst richt zich tot de supporters: "Begin dit seizoen stond ik hier ook, kort voor de eerste thuiswedstrijd tegen Excelsior. Op dat moment was er nog vooral opluchting. Opluchting dat onze club nog bestond en dat we überhaupt konden voetballen. We wisten toen niet wat het seizoen zou gaan brengen."



De directeur gaat verder: "Steeds meer zagen we een jonge frisse ploeg, die vrijuit voetbalde. Een nieuw FC Twente. Dat ervoor zorgde dat de lach terugkeerde in De Grolsch Veste. En overal waar Twente ging, waren jullie! De uitvakken zaten bomvol. In alle uithoeken van het land. Een steun in de rug voor onze spelers en een visitekaartje voor onze club. Die steun zien we nu ook weer terug in het aantal verkochte seizoenkaarten: we zitten al op 17.000! Dat vinden wij niet vanzelfsprekend. Het maakt onze club uniek."