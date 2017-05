Voorproefje op finale? 'Ajax en United azen op dezelfde speler'

Technisch directeur Marc Overmars gaat hoogstwaarschijnlijk een drukke transferperiode tegemoet. Spelers als Kasper Dolberg en Davinson Sánchez staan op het verlanglijstje van bijzonder wat Europese topclubs, maar ook de Amsterdammers zelf zullen zich wel gaan roeren. Pawel Cibicki zou in de belangstelling staan van de ploeg uit onze hoofdstad.



Volgens het medium Aftontablet, dat doorgaans bijzonder betrouwbaar is te noemen, meldt dat de scouts van Ajax de 21-jarige aanvaller van Malmö FF al geruime tijd in de gaten houden. De Amsterdammers zouden echter pittige concurrentie hebben om de handtekening van de Poolse Zweed. Ook clubs als Real Betis, Celta de Vigo, Deportivo Alavés en Napoli zijn namelijk in de race om de krabbel van de veelbelovende aanvaller.



Zaakwaarnemer Nochi Hamasor van de speler reageert: "Er is veel interesse, maar hij blijft tot aan de kwalificatie voor de Champions League bij Malmö en daarna zien we wel wat er gebeurt." Cibicki speelde reeds 66 wedstrijden voor Malmö en scoorde daarin elf doelpunten, ook leverde hij zes assists af. De voetballer in kwestie komt het liefst uit op linksvoor.



Update 18:43 uur

De finale van de Europa League zal tussen Ajax en Manchester United gaan, maar volgens The Sun zijn de twee nu op de achtergrond ook al met elkaar in een strijd verwikkeld. De boulevardkrant schrijft namelijk dat zowel Ajax als United dolgraag Pawel Cibicki wil inlijven. Nog een extra concurrent voor de Amsterdammers, dus!





Ajax naar verluidt in de markt voor Cibicki. Groningen had in 2014 akkoord met Malmö over €350.000. Transfersom ligt nu ongetwijfeld hoger. pic.twitter.com/q8jjYRXqNS — Merijn Slagter (@JopS85) 11 mei 2017

Man Utd, Ajax tracking Malmo striker Pawel Cibicki pic.twitter.com/RCOjp5GSm1 — InterfaceFootball Tv (@IfcFootballTV) 13 mei 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.