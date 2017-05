Bosz laat zich uit over meespelen Schöne tegen United

Sommige Ajacieden zijn van mening dat Donny van de Beek Lasse Schöne inmiddels wel voorbijgestreefd is. Trainer Peter Bosz lijkt zich echter niet bij deze personen te scharen. De oefenmeester hoopt dat de Deen op tijd fit is voor de Europa League-finale tegen Manchester United.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Bosz over zijn spelmaker: "Uit een scan is gebleken dat hij niets heeft gebroken. Maar zijn voet was zo dik dat hij geen schoen kon aantrekken. We hebben nog even. Ik verwacht dat de finale geen probleem voor hem hoeft te zijn."



Tegen Willem II werd Schöne al vervangen door Van de Beek, maar als de finale niet op het programma had gestaan had hij misschien wel in actie kunnen komen, zo vertelde de hoofdrolspeler in dit verhaal eerder. "Er komt natuurlijk nog een belangrijke wedstrijd aan, stel je voor dat ik die anders niet zou kunnen spelen."