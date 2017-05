'Stoere' Armenteros moet toch hoofd buigen: "Het is klaar.."

In de aanloop naar vandaag bluft Samuel Armenteros nog dat hij 'een hattrick zou gaan maken in de Kuip', maar in feite had de spits van Heracles Almelo geen schijn van kans tegen de kersverse kampioen Feyenoord.



"Het is klaar. Dat besefte ik direct", blikt Armenteros terug op het laatste fluitsignaal, waarna het feest losbarstte bij de opponent. "Ja, ik had beloofd te scoren. Dat is niet gelukt. Echt grote kansen heb ik ook niet gehad. Een schot op doel? Nee, zelfs dat niet.."



"Het is enorm balen dat we play-offs niet bereikt hebben", vervolgt de Zweed zijn verhaal met de TC Tubantia. "Daar hebben we het hele seizoen voor geknokt. En we waren ook dichtbij. Maar als je zo’n wedstrijd speelt, een kampioenswedstrijd bij Feyenoord, weet je ook dat je ‘m negen van de tien keer verliest."



Toch maakte hij wel even uit van een bijzondere dag. "Een historische dag zelfs. Dat was dan weer heel bijzonder om mee te maken. Vanaf de eerste minuut ben je met de wedstrijd bezig, maar vervolgens sta je wel 93 minuten lang te genieten van de sfeer."



De vraag is of Armenteros ook na dit seizoen nog Heraclied is. Of lonkt een transfer?

"Nee, zoals het er nu naar uitziet, meld ik me in juli gewoon weer bij Heracles." Toch is de kans aanwezig dat er interesse ontstaat, na een sterk seizoen van hem. "Maar ik weet van niets."