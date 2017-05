De Groot: of NEC in de Eredivisie blijft?

NEC heeft een slecht seizoen doorgemaakt en eigenlijk is dat nog wel een understatement. De Nijmegenaren hebben hun jaar echter waardig afgesloten met winstpartijen tegen AZ en sc Heerenveen. Interim-trainer Ron de Groot kijkt dan ook met vertrouwen naar de aanstaande nacompetitiewedstrijden.



NEC won met 2-0 van Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion en dat stemt de oefenmeester tevreden. Hij zegt tegen FOX Sports: "Dat we met 0-2 winnen, is uiteindelijk te weinig." De Groot wil NEC vooral laten voetballen. "Voetbal blijft altijd de basis. Alleen maar tegenhouden werkt ook niet. Je moet het vanuit het voetbal zoeken en dat ging aardig."



De coach gaat verder: "Scoren deden we te weinig, maar wel een compliment aan de ploeg. Dit geeft heel veel vertrouwen voor de nacompetitie. We staan er goed op." Nu dient NEC tegen FC Emmen te spelen. "Dat is een fysieke ploeg. Het wordt niet gemakkelijk, maar uit onze laatste twee wedstrijden halen we heel veel vertrouwen. Als je twee nederlagen had geleden, dan was je toch met een ander gevoel erin gegaan. Of NEC in de Eredivisie blijft? Ja, zonder meer."