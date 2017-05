HAHA! Feyenoord-liedjes in kleedkamer van ADO Den Haag

Feyenoord werd vandaag kampioen, en dat werd tot in Den Haag positief beantwoord. Ruben Schaken, flankspeler van ADO, heeft immers een 'Feyenoord-hart', zo zegt hij tegenover FOX Sports.



Hij nam zijn oud-club vanochtend dan ook even mee in zijn gebruikelijke gebedje, en straks 'gaat er in de kleedkamer nog wel een Feyenoord-liedje opgezet worden'. Welke? 'Tu tu du tu tu tu tu....' "En ik denk dat niemand 'm af zal durven te zetten!"





