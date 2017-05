Van Hanegem laat zich uit over toekomst bekritiseerde held Kuyt

Dirk Kuyt kende een seizoen met hoge pieken en ook enkele dalen, maar al met al liet hij zijn droom uitkomen: Kampioen worden met Feyenoord. En hoe. Vandaag scoorde hij een hattrick in de kampioenswedstrijd.



En dus vindt Willem van Hanegem dat Kuyt zeker nog een jaar door kan gaan in Rotterdam. "Waarom niet? Je ziet dat de spelers dik en dik tevreden met hem zijn. Het gaat er dan om of hij zelf ook nog tevreden is", reageert de oud-trainer en analist bij FOX Sports.



Kuyt zou nog goed van pas kunnen komend volgend jaar, voorspelt Van Hanegem. "Feyenoord gaat de Champions League in en zal de nodige versterkingen moeten halen. Maar hij kan daar ook een bijdrage aan leveren en niet alleen door op de bank te zitten. Er zijn heel veel wedstrijden. Ik zou het goed vinden als hij bij deze club blijft."





Van Hanegem geraakt door omhelzing Kuijt: "Iedereen denk dat we iets tegen elkaar hebben. Integendeel." #Feyenoord https://t.co/7z2rmPflh1 pic.twitter.com/1AmHH8NeIF — FOX Sports (@FOXSportsnl) 14 mei 2017