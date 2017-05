Verhuurde Feyenoorder Hahn laat zich uit over toekomstplannen

Hij werd de tweede seizoenshelft door Feyenoord verhuurd aan Excelsior, maar desondanks is ook Warner Hahn natuurlijk hartstikke blij met de titel van zijn broodheer. Vorige week hield hij ze er nog vanaf, door 3-0 te winnen.



"Dat was voor mij een lastige wedstrijd. Het was dubbel, ik wilde graag laten zien wat ik kan en dat heb ik gedaan. Voor die gasten van Feyenoord was het natuurlijk vervelend. Ik ben blij dat het op deze manier is afgelopen", reageert Hahn tegenover het Algemeen Dagblad.



Dubbel feest voor de sluitpost: "Excelsior is erin gebleven en dat Feyenoord kampioen is geworden, is natuurlijk geweldig. Leuk voor die jongens. Ik denk dat ze een groot feestje gaan vieren."



Zelf speelde Hahn met Excelsior een verloren pot bij ADO (4-1). "Ik heb er niet zo op gelet, want ik was bezig met de wedstrijd, maar ik hoorde de mensen hier juichen. Die vonden het ook allemaal geweldig. Na vorige week had ik wel verwacht dat Feyenoord het deze week zou gaan doen."



Of zijn toekomst in De Kuip ligt, betwijfelt hij echter. "Ik weet niet wat de club van plan is. Ik ben na mijn knieblessure teruggekomen op mijn niveau. Het belangrijkste is dat ik me kan blijven ontwikkelen. Als je dan weer een heel jaar op de bank moet zitten, heeft dat niet veel zin.."