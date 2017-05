Bosz reageert op titel Feyenoord: doodziek

Ajax mag zich nog opmaken voor de finale van de Europa League tegen Manchester United, maar heeft wat betreft het kampioenschap wel achter het net gevist, dat is naar Feyenoord gegaan. Oefenmeester Peter Bosz feliciteert de Rotterdammers, maar stelt wel dat hij bijzonder teleurgesteld is.



In gesprek met FOX Sports laat de trainer van zich horen. "Ik wil graag eerst Feyenoord feliciteren. Dat vind ik op zijn plaats. Ze zijn terecht kampioen geworden, want ze waren de meest stabiele ploeg. Wij hebben nu een kampioenswaardige ploeg, maar dat hadden wij aan het begin van het seizoen niet. Ik ben er wel doodziek van moet ik eerlijk zeggen, maar het scenario dat ik hier graag voor ogen had, speelde zich daar af."



Bosz gaat verder: "Wij konden vandaag niet meer doen. Ik moet de jongens een compliment geven, zeker over de tweede helft." Ajax heeft nu tien dagen om zich op te maken voor de finale in Stockholm. "We gaan die dagen goed gebruiken om ons voor te bereiden met rust en training. We gaan geen wedstrijden inplannen."