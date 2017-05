VIDEO: Gio spreekt fans toe: "Zoals jullie gewend zijn.."

Giovanni van Bronckhorst gaat vanaf nu door het leven als de trainer die zijn Feyenoord na 18 jaar droogstaan eindelijk weer de titel heeft bezorgd. En dus is hij dolblij.



Na afloop van het kampioensduel sprak hij het publiek trots toe. "Ik ben ontzettend trots op iedereen die in het stadion zit, ook de mensen in de stad. Ik denk dat we lang hebben moeten wachten op dit kampioenschap, kampioenschap waar we trots op kunnen zijn."



"Ik wil iedereen bedanken van de organisatie, de directie, de staf, de spelers, hoe trots ik ben vandaag in jullie dit succes is jaren geleden ingezet. Dit succes is ook voor alle mensen die geloof hadden dat we ooit weer de titel zouden halen en winnen", vervolgt Van Bronckhorst zijn speech.



"Zoals jullie gewend zijn hebben we het kampioenschap op een Feyenoord manier binnen gesleept ook dankzij jullie. Ik wil bij deze de schaal overhandigen aan Wim als symbool dat deze prijs voor jullie is."





