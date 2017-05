Feyenoord-fans wekken verbazing met Ajax-lied

Feyenoord heeft het kampioenschap van de Eredivisie veroverd en het feest is momenteel bijzonder groot in Rotterdam. Dolle vreugde, maar zonet hieven de Feyenoord-spelers en de fans gezamenlijk het lied 'Helemaal niets in Amsterdam' aan. Ajax speelt over ongeveer twee weken echter de finale van de Europa League, dus er is veel verbazing op het sociale medium Twitter.





"Helemaal niets in Amsterdam" roepen. Je wordt voor het eerst in 18 jaar kampioen en dan ga je dat roepen.. Wat een sneu gebeuren. — Martijn Hilhorst (@MartijnHilhorst) May 14, 2017

Feyenoord selectie zingt "helemaal niets in Amsterdam"

Kortom weer je eigen succes met ons vergelijken.



Europa league — Ruud ✡✡✡ (@Dutch_Shot) May 14, 2017

Wauw, 'Helemaal niets in Amsterdam' zingen terwijl Ajax in de finale Europa League staat. Wauw. Wauw. — Luuc Renema 🙋‍♂️ (@luuc) May 14, 2017

Meteen weer "helemaal niets in Amsterdam" zingen 😂 EL finale komt nog he — Smikkelkaas (@Smikkelkaas) May 14, 2017

"Helemaal niets in Amsterdam" Volgens mij zijn ze niet honderd #feyher — Rubinhioz (@Rubinhioz) May 14, 2017

#feyenoord snapt er echt helemaal niets van hè. . #ajax speelt nog een Europese finale! — jfct (@JesperFct) May 14, 2017

Wij staan in de finale van de Europa League. — Mark (@iMarkk_) May 14, 2017

Eerste beelden die ik zie van de kampioensviering Feyenoord in de Kuip, "helemaal niets in Amsterdam". Treurig 😅 #feyher #wilaja — Inke Bergsma (@Inke1991) May 14, 2017