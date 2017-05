Karsdorp: "Misschien een makkelijk antwoord, maar.."

Rick Karsdorp ontbrak vandaag door een blessure in de basisformatie, maar al met al is hij natuurlijk ook enorm belangrijk geweest in het kampioensjaar van Feyenoord.



"Je moet het een keer meemaken", reageert een uitzinnige Karsdorp vanuit De Kuip tegenover FOX Sports. "Het is misschien een makkelijk antwoord, maar dit is onbeschrijfelijk. Vorig week verslies je met 3-0 van Excelsior. Kijk eens om je heen, dit is niet normaal."



Karsdorp liep een knieblessure op vorige week. "Ik wist direct na Excelsior al dat ik het niet zou halen. Alleen de laatste dag heb ik een deel meegetraind. Ik heb een knietje in mijn knieholte gekregen."