Riedewald: of ik tegen Manchester United speel?

Nick Viergever pakte een tweede gele kaart en dus rood in de Europa League-halve finale tegen Olympique Lyon en kan dus niet meedoen in de finale tegen Manchester United. De vraag is wie hem zal vervangen en mogelijk kiest coach Peter Bosz voor Jaïro Riedewald in de basisopstelling.



De gelegenheidslinksback mocht in ieder geval beginnen tegen Willem II in de Eredivisie. Hij vertelt in gesprek met FOX Sports: "Nu ik deze wedstrijd heb gespeeld, geeft het mij vertrouwen." Riedewald was dit seizoen veelvuldig basisspeler, maar nu lijkt Ajax een beroep op hem te moeten doen. "Het liefst speel je iedere week. Nu is het af en toe, af en toe niet en dan opeens bij Jong Ajax. Maar je moet het beste ervan maken. Hoe je jezelf oplaadt voor zo'n finale? Dat is makkelijk, toch?"



Ook Daley Sinkgraven zou de plek van Viergever in kunnen nemen, maar de oud-speler van sc Heerenveen kampt momenteel nog met een blessure.