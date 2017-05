El Ahmadi wijst aan: "HIJ heeft ons kampioen gemaakt!"

Karim El Ahmadi is volgens velen misschien wel de aller beste speler van Feyenoord geweest in het afgelopen seizoen. Toch blijft de controlerende middenvelder bescheiden, ook na het binnenslepen van het landskampioenschap.



"Ik probeer gewoon m'n werk te doen voor het team. Met het publiek erachter is dat lekker", reageert een uitzinnige El Ahmadi na afloop van het kampioensduel bij FOX Sports. "Iedereen snakte hiernaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel spanning voelde deze week, maar als je uiteindelijk op het veld staat met het publiek erachter, weet je dat het niet fout kan gaan, we zijn verdiend kampioen geworden."



Dirk Kuyt werd de grote man, met een hattrick. "Ik zei voor de wedstrijd al tegen hem: 'Als iemand het gaat doen, ben jij het.' Hij is heel het jaar belangrijk voor ons geweest, zowel binnen als buiten het veld. Hij heeft ons kampioen gemaakt. Het is hartstikke mooi, ik heb gewoon kippenvel", aldus El Ahmadi tot slot.