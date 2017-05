Ajax-captain Klaassen reageert op kampioenschap Feyenoord

Ajax won vandaag vrij simpel met 1-3 van Willem II, maar het mocht niet baten voor de Amsterdammers. Feyenoord won immers zelf ook en is daardoor kampioen van de Eredivisie.



Ajax-captain Davy Klaassen erkent dat hij de moed na 20 minuten wel opgaf. Feyenoord kwam op 2-0 en Ajax speelde 'een potje om niks'. Het belangrijkste doel was niet geblesseerd raken, met het oog op de Europa League-finale. "De titel zou een bonus zijn geweest, maar helaas. Volgende week gaan we ervoor."



Klaassen voegt er verder nog aan toe dat Feyenoord de titel wel verdiend heeft.





