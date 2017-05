Jörgensen vertelt of hij bij Feyenoord wil blijven

Spits Nicolai Jörgensen kwam op zondagmiddag in de kampioenswedstrijd van Feyenoord niet tot scoren, maar dit seizoen is de Deen natuurlijk wel heel erg belangrijk geweest voor de Rotterdammers. In de havenstad van Nederland hoopt men dat de goalgetter ook volgend seizoen in De Kuip speelt, maar heel zeker is dat niet.



Voetbal International citeert Jörgensen als volgt: "Ik ben erg blij dat ik Feyenoorder ben. Ik hoop dat ik bij deze club kan blijven, maar we zullen zien." De international van Denemarken stipt aan dat hij gelukkig is in Rotterdam, maar er wordt vanuit de Europese subtop wel erg hard aan hem getrokken. Onder meer het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman en het Franse Olympique Marseille zouden interesse hebben.



Het lijkt er sterk op dat de bal bij technisch directeur Martin van Geel ligt. Volgens de geruchtenmolen zouden de geïnteresseerde teams zo'n twintig tot 25 miljoen euro overhebben voor de topscorer van Nederland. Mogelijk is dit bedrag te goed om te weigeren.