Gio vol vertrouwen: "Stadion geeft zo ontzettend veel energie"

Giovanni van Bronckhorst is er van overtuigd dat zijn Feyenoord vandaag de titel gaat pakken, door te winnen van Heracles Almelo. De trainer geniet van de sfeer in de nu al volle Kuip.



"Het is mooi om te zien dat de sfeer er goed in zit. Dit geeft vertrouwen", vertelt hij vlak voor het duel aan FOX Sports. "We hebben deze week veel rust opgezocht. Daarom hebben we ook besloten getraind, zodat we ons konden focussen op de wedstrijd. We zijn de drukte vandaag bij het stadion ook voor geweest door wat eerder te gaan."



"Tegen Excelsior waren we niet onszelf op het veld. Dat moet vandaag anders en dat zal ook anders zijn. Vorige week deden we door de spanning en de druk dingen die we niet moeten doen. Maar vandaag zal dat heel anders zijn, in ons stadion en op onze grasmat", vervolgt Van Bronckhorst, die Dirk Kuyt heeft opgesteld als de vervanger van de geschorste Vilhena.



"Hij speelt kort achter Jørgensen. We hebben geen geheimen vandaag. Dit stadion geeft zo ontzettend veel energie."