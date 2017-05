De 11 namen bij Go Ahead en Sparta: Maaskant wil winnen

Bij Go Ahead Eagles weet men al dat er volgend seizoen Jupiler League-voetbal gespeeld dient te worden. Bij Sparta is dat wel anders: de Rotterdammers stevenen af op de nacompetitie, maar zouden in principe nog over Roda JC heen kunnen gaan. Dan dient er wel gewonnen te worden van de Eagles.



Sparta won in het afgelopen weekend nog van FC Twente en daar was trainer Alex Pastoor als vanzelfsprekend tevreden mee. "We hebben gewonnen op een manier die bij ons past. We waren agressiever dan FC Twente en op die wijze aanspraak maken op winst stemt tot tevredenheid."



Coach Robert Maaskant van Go Ahead wil het seizoen goed afsluiten. "We willen het publiek iets bieden en met dezelfde intentie spelen als de vorige thuisduels tegen FC Groningen en Heracles Almelo. We zullen er echt vol voor gaan. Dat is niet alleen onze sportieve plicht, maar ook de verplichting die we naar onszelf en bovenal onze supporters hebben."



Opstelling Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Locigno, Fischer, Schenk, Groenbast; Chirivella, Suk, Duits; Antonia, Hendriks, Maatsen.



Opstelling Sparta: Verrips; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus; Sanusi, Spierings, Mendes da Silva; Alhaft, Pusic, Cabral.