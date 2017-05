Rampweek voor Guidetti: "Heel erg moeilijk voor me geweest.."

14 Mei 2017 14:15

John Guidetti kende geen al te gelukkige week. Zo miste hij in de halve finale-wedstrijd met zijn Celta de Vigo tegen Manchester United in de 95e minuut een enorme kans, waar een treffer een finale-ticket betekend zou hebben voor de Spanjaarden.



"De laatste dagen zijn heel erg moeilijk voor me geweest", erkent Guidetti op Instagram. "Ik kan alleen maar denken wat er had kunnen gebeuren. Maar dat is het leven en dat is voetbal. Soms win je en soms verlies je. Het doet heel veel pijn, maar ze zeggen dat de tijd alle wonden heelt. Ik wil ook zeggen dat ik trots ben op de supporters en het team, en ook op mezelf."



"Het is een geweldige reis geweest en het is niet zo geëindigd zoals we hadden gewild", vervolgt de populaire oud-Feyenoorder. "We hebben alles gegeven en niemand kan ons om meer vragen. Ik wil Manchester United feliciteren met de finaleplaats, ik wens ze het beste in de finale. We huilen nu allemaal, maar drogen straks onze tranen en komen sterker terug!"



FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width 9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;"> FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The Last 48 hours have been very difficult for me. I can't stop thinking about what could have been... but that's life that's football, you win some you lose some. It hurts allot but they say time heals everything, so let's hope that's true. I also want to say that I am so proud of the team of the fans and also of my self. It has been a great journey, it did not end the way we wanted it to, but we gave it our very best and no one can ask for more. I also want to say congratulations to Manchester United for reaching the final. I wish them the very best for the final! We all cry but when the tears dry we get stronger!!! Gracias por todo!! THIS IS AFOUTEZA!!! #HALACELTA

13 Mei 2017 om 5:05 PDT