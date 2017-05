Advocaat ontkent geruchten: "Niet de reden van keuze voor Oranje"

Onlangs werd bekend gemaakt dat Dick Advocaat de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is. Momenteel is hij nog de hoofdtrainer van Fenerbahçe, en in Turkije schrijft men dat de Nederlander 'blij zou zijn dat hij vertrekt bij de club uit Istanboel'.



"Het nieuws dat geschreven is, komt niet uit mijn mond. Fenerbahçe is niet de reden dat ik als bondscoach aan de slag ga in Nederland", spreekt Advocaat de Turkse geruchten tegen, geciteerd door Voetbal International. Gisteren verloor zijn ploeg nog verrassend met 0-1 van Antalyaspor. Fener staat derde in de Süper Lig.



"Of ik succesvol ben hier? Dat kan ik nog niet zeggen. Onder normale omstandigheden is de derde plaats niet wat ik wil, maar hebben nog een kans om het bekertoernooi te winnen. Als dat niet lukt, dan kunnen we het niet succesvol noemen", erkent De Kleine Generaal verder.



Woensdag is in de beker koploper Istanbul Basaksehir de tegenstander, in de halve finale.