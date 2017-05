West Ham-speler verovert respect heel Engeland met gouden daad

In België bij RSC Anderlecht was Cheikhou Kouyate jarenlang uitblinker. Het leverde hem destijds ook een transfer naar West Ham United op. En daar geldt hij nog steeds als één van de absolute sterkhouders.



Bij de Hammers is hij overigens erg geliefd bij de supporters en niet alleen vanwege zijn prestaties op het veld. Kouyate heeft immers een gouden hart en dat toont hij niet alleen tijdens de verplichte community-nummers van de club. Zo kwam The Sun met erg mooie anekdote, waarmee Kouyate het respect van heel Engeland heeft veroverd.



Onlangs stopte hij op weg naar de training aan een winkeltje. Enkele minderbedeelden vroegen toen of ze zijn wagen mochten wassen in ruil voor zo'n 20 pond, ongeveer 24 euro. Kouyate weigerde echter, liep naar een bankautomaat en haalde prompt 250 pond (zo'n 300 euro) af om aan de desbetreffende personen uit te delen.



Een fraaie daad van onbaatzuchtigheid, maar Kouyate zelf tilt er niet te zwaar aan. "Ik dacht gewoon aan hoe gelukkig ik ben door zoveel geld te kunnen verdienen met wat ik graag doe. Die mannen werken heel hard en hebben misschien niet zoveel geluk als mij. Dit is trouwens maar iets kleins. Wij kunnen niet al hun problemen oplossen, maar hopelijk helpt dit toch een beetje."





It's nver easy & nver over. It will be a fight renewd each morning.The pain you feel today is the strength you feel tmorrow#Alhamdulilah🙌🏿 pic.twitter.com/tIXkEazHDV — cheikhou kouyate 8 (@PapiCheikhou) 9 mei 2017