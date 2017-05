Afgelopen zomer vertrok Jasper Cillessen van Ajax naar FC Barcelona. Tim Krul was de beoogde opvolger, maar door blessureleed kreeg André Onana (die de omgekeerde weg bewandelde vanuit Catalonië) de kans. En die pakte hij.



"Hij staat er direct na het vertrek van Cillessen", oordeelt oud-trainer Co Adriaanse in een interview met de NOS. "Hij is uitstekend gescout. Onana is uitgegroeid tot een betrouwbare sluitpost en ik vind hem misschien al wel beter dan Cillessen. En dat hij het zo goed doet heeft niets met geluk te maken, want Peter Bosz is in staat om het team naar zijn hand te zetten."



Adriaanse zag verder een aanpassingsperiode onder de huidige coach. "Bosz moest in het begin van het seizoen nog sleutelen aan zijn elftal. Dat is ontzettend lastig. Ik vergelijk het altijd met een winkel die verbouwd moet worden en tijdens de verbouwing open moet blijven. Je verliest klanten en je maakt pas winst als de verbouwing achter de rug is. Bosz kan de tent niet drie maanden sluiten."