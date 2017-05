Voormalig PSV-parel moet van zijlijn toekijken: "Wel terecht"

NEC maakt nog altijd een kansje op directe handhaving. Er moet dan wel gewonnen worden op bezoek bij sc Heerenveen. De nieuwe trainer, Ron de Groot (opvolger van Peter Hyballa), lijkt in Friesland wederom niet te gaan kiezen voor Mohamed Rayhi.



Onder de Duitse voorgang was hij vaste basisspeler, De Groot koos afgelopen week tegen AZ (2-1 zege) al voor anderen. "Never change a winning team. Het is wel terecht", erkent Rayhi, die bij PSV nog bekend stond als een toptalent maar daar niet doorbrak, aan Omroep Gelderland.



"Het was een goede teampresentatie en een goede overwinning. Ik was heel blij voor het team dat ze drie punten pakten. Als we hiermee in de eredivisie blijven, ben ik daar tevreden mee. Ik heb een schorsing van twee wedstrijden gehad en dat heb ik aan mezelf te danken. Nu is het zaak om terug in het team te komen, maar het belangrijkste is dat de club in de eredivisie blijft."



"Het wordt lastig, maar er is nog kans. Als het zondag niet gebeurd, moet het in de aankomende twee weken gebeuren. Ik heb al twee jaar in de eerste divisie gespeeld, dat wil ik liever niet meer", aldus Rayhi tot slot.