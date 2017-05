Opvallende basisklant bij FC Groningen in slotduel van het jaar

FC Groningen kan zich vandaag nog verzekeren van de nacompetitie om Europees voetbal. Er moet dan gewonnen worden op bezoek bij FC Twente, dat op papier nergens meer om speelt vanwege uitsluiting van Europees voetbal.



Wat opvalt is dat Glenn Bijl zal gaan debuteren in de basisformatie van trainer Ernest Faber. Eerder kreeg de jongeling nog te horen dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd, en zijn avontuur in Groningen deze zomer dus tot een einde komt. Maar door het ontbreken van Desevio Payne, Yoëll van Nieff en Kasper Larsen mag hij vanmiddag dus starten bij de FC. Dat meldt RTV Noord.



Simon Tibbling, die deze week nog de training eerder verliet, en Jesper Drost, die vorig weekend tegen PSV geblesseerd afviel, zijn nog vraagtekens. Genoeg personele problemen voor Faber en zijn staf in het hoge noorden, dus.