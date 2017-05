Adriaanse heeft respect voor bijzondere keuze Bosz

Toen Peter Bosz aan het begin van het seizoen aan de slag ging bij Ajax, waren er nog veel twijfels over de oefenmeester. Hem werd verweten te veel Feyenoord-fan te zijn om in Amsterdam te slagen. Inmiddels heeft de trainer zijn meerwaarde voor de Amsterdammers echter wel getoond. Ook Co Adriaanse is vol lof.



"Ajax speelt zeer aantrekkelijk voetbal. In de Arena worden de mensen weer vermaakt, maar ook de neutrale fans beleven plezier aan het spel. Veel spelers hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt onder Bosz", vertelde Adriaanse aan de NOS. Zelfs de wisselspelers bleven niet achter.



Voor één keuze in het bijzonder heeft Adriaanse veel respect voor Bosz. "Het inbrengen van Lasse Schöne was een meesterzet. Hij zette een offensieve speler op een defensieve plek. Ook maakt hij met Bertrand Traoré, Amin Younes, Justin Kluivert en David Neres gebruik van creatieve buitenspelers", aldus de voormalig trainer.