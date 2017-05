Dekt El Ahmadi zich in?: "Had iedereen voor getekend"

Karim El Ahmadi weet dat Feyenoord komend weekend voor een belangrijk duel staat. Bij een overwinning zijn de Rotterdammers zeker van de landstitel. De middenvelder sprak met FOX Sports over de situatie.



"Als we aan het begin van het seizoen konden zeggen dat we hier met één punt voorstaan in de laatste wedstrijd, dan had iedereen daarvoor getekend. Nu sta je er. We moeten er ook een beetje van genieten. Want hoelang is het geleden dat de club mee kon doen om het kampioenschap? En zondag moeten we er gewoon staan", vertelde El Ahmadi.



"Er heerst altijd druk bij Feyenoord. Vorig jaar was er druk dat we de beker moesten pakken. Volgens mij was het na een heel slechte periode met Feyenoord was het een alles of niets wedstrijd. Nu is dat hetzelfde. Ik denk dat we dit jaar wel hebben bewezen dat we thuis van iedereen kunnen winnen", besloot de middenvelder zijn verhaal. De kampioenswedstrijd wordt op zondagmiddag om 14.30 uur gespeeld.