Karsdorp: "Hoe hij soms wordt behandeld is onterecht"

Rick Karsdorp snapt er helemaal niets van dat er de laatste tijd zo negatief gesproken wordt over Dirk Kuyt. De aanvaller is met zijn ervaring enorm belangrijk voor Feyenoord, maar toch lijkt hij de afgelopen tijd niets goeds meer te kunnen doen in de ogen van verschillende media.



"Hoe hij soms wordt behandeld in de media is onterecht. Hij is met alle goede bedoelingen teruggekomen bij Feyenoord. In zijn eerste jaar pakten we direct een prijs, zeker een enorme verdienste van Dirk. Ik snap de kritiek echt niet, die man heeft zo'n mooie loopbaan gehad", vertelde Karsdorp aan ELF Voetbal Magazine.



Karsdorp is dan ook vol lof over zijn teamgenoot. "Hij loopt altijd voorop en staat altijd vooraan. Of het nu met de warming-up, rondo of pass- en trapoefeningen is. Dat werkt aanstekelijk", aldus de rechtsback van Feyenoord, die zich dan ook niet kan vinden in de kritiek.