Berghuis: "Misschien speelt dat onbewust mee"

Feyenoord heeft afgelopen weekend allerminst een sterke indruk achtergelaten in de wedstrijd tegen Excelsior. De Rotterdammers gingen op voor het kampioenschap, maar verloren uiteindelijk met 3-0.



Steven Berghuis beseft dat het nu echt moet gebeuren. "Het is de laatste kans, dus als het nu misgaat dan is het helemaal mis. Misschien speelt dat onbewust mee, maar ik heb een goed gevoel over zondag.", zo vertelde hij aan FOX Sports.



Ondanks de nederlaag, werden de spelers afgelopen zondag enthousiast opgewacht door fans om de ploeg aan te moedigen. "Daar krijg je dan toch nog enigszins een goed gevoel van. Want je keert natuurlijk terug met echt een enorm kutgevoel. Dat moet je meemaken om dat te kunnen beschrijven. Dan heb je twee dagen nodig om het even een plek te geven. Maar daarna komt er zo'n mooie wedstrijd aan, dan kijk je alweer daarnaar uit", aldus Berghuis.