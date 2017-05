Sparta Rotterdam ziet doelman vertrekken

Ricardo Kieboom gaat Sparta Rotterdam noodgedwongen verlaten. De doelman heeft te horen gekregen dat zijn contract bij de club niet verlengd gaat worden. In gesprek met RV Rijnmond besprak de doelman de situatie.



"Door middel van een gesprek met Alex Pastoor zijn we samen overeen gekomen dat het beter was om de club te verlaten. Ik heb een plan en wil gaan spelen. Dat is hier de afgelopen jaren niet gelukt. Dan moet je je vleugels spreiden en ergens anders gaan kijken", zo klonk de uitleg van Kieboom.



Waar zijn toekomst zal liggen, is nog even de vraag. Eerst richt hij zich op iets anders. "Ik zit vijf jaar bij Sparta en ben van deze club gaan houden. Maar het belangrijkste is nu dat we zondag winnen en in de Eredivisie blijven."