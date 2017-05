'Kampioenschap Feyenoord goed voor het Nederlandse voetbal'

Morfe0 -8809 Rang: Utopisch

Hoezo is dat goed voor het Nederlands Voetbal..

Ik begrijp het echt niet ...





Feyenoord is ongeplaatst in de CL , heeft de laatste jaren Europees gewoon veels te weinig punten gepakt en eerder punten gekost voor NL.

Feyenoord komt in Pot 4 , dus krijgen gewoon 3 loodzware CLubs in de CL , waardoor zelfs overwinteren voor EL (Plek 3 ) een loodzware opdracht gaat worden voor ze.





Dan Ajax

Ajax heeft meer vermogen , Ajax heeft een sterker individuele selectie (wel jong dus hoge pieke lage ondergrens ) ,, maar hebben met een beetje geluk na dit topjaar zelfs kans op pot 2 , hebben met wat geluk kans op een makkelijke loting waardoor overwintering in de CL mogelijk is...



Zie hier het verschil... maar Feyenoord kampioen is het beste voor het Nederlands voetbal .. jaja... op Europees gebied in ieder geval niet!