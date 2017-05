Niet alleen de hoofdmacht van Ajax maakt nog kans op verschillende prijzen, ook Ajax O19 staat er goed voor. Mees de Wit, een van de spelers uit dat team, heeft zich uitgelaten over de wedstrijden die de club nog te wachten staan.



"Er komen een aantal mooie weken aan met twee absolute topwedstrijden. Ik verwacht dat we volgende week zaterdag de titel pakken. Tegen Feyenoord kampioen worden? Mooier kan niet! Daarna moeten we ook nog PSV verslaan in de bekerfinale", lezen we op de officiële website van Ajax.



De Wit kon tot op heden niet altijd rekenen op een basisplaats. Vooral als invaller toonde hij zijn kwaliteiten. "Ik had van te voren al veel zin om te spelen, maar de trainer koos voor anderen. Dat is zijn keuze die ik respecteer. Als ik er dan in kom, moet ik laten zien dat ik in de basis hoor", aldus De Wit.