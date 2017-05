Huntelaar belooft tweede terugkeer

Klaas-Jan Huntelaar heeft afscheid genomen van Schalke 04. De laatste thuiswedstrijd van de spits bij Schalke 04 zit erop, maar ooit denkt de aanvalsleider terug te keren bij de Duitse club. Dat vertelde Huntelaar al grappend op de officiële website van Schalke.



Een terugkeer staat ooit op de planning. "Waarschijnlijk binnen tien jaar al, want dan speelt mijn zoon voor Schalke", zo grapte de Nederlands international. Het is duidelijk dat de oud-speler van Ajax, die ook ooit terug hoopt te keren bij de club uit Amsterdam, warme gevoelens overhoudt aan zijn periode bij Schalke 04.



"Schalke is een emotionele club die door alle fans geliefd wordt. Ik heb de eer gehad om zeven jaar lang voor deze grote club te mogen spelen en ik heb van die tijd genoten", aldus het relaas van Huntelaar.