Bijzondere uitspraak Swart: "Feyenoord mag kampioen worden"

Sjaak Swart heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan. De voormalig voetballer kunnen we zien als een echt Ajax-icoon en nog altijd baalt hij enorm als de Amsterdammers verliezen. Maar op zondag zou hij het niet erg vinden als Feyenoord er ten koste van Ajax met de landstitel vandoor gaat.



"Ik vind dat nu Ajax in de Europa League-finale staat - die ze denk ik ook gaan winnen - mag Feyenoord kampioen worden", zo vertelde Swart aan tafel bij Humberto Tan in RTL Late Night.



Swart heeft ook niet het idee dat Feyenoord de landstitel nog uit zijn handen laat glippen. "Als Feyenoord het nu weggeeft, is het echt hun eigen schuld. Tegen Excelsior hebben ze het al half weggegeven. Maar in eigen huis, met 50.000 man en een mooi veld... Daar zie ik Feyenoord wel winnen", aldus Swart.