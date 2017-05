Pogba getroffen door verschrikkelijk persoonlijk drama

Paul Pogba heeft verschrikkelijk slecht nieuws te horen gekregen. De middenvelder is heel snel teruggekeerd naar Frankrijk nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn 79-jarige vader Fassou Pogba op vrijdag is overleden.



Pogba heeft besloten om terug te keren naar Frankrijk, zodat hij de uitvaart van zijn vader niet hoeft te missen. Daarna keert de middenvelder weer terug. De wedstrijd tegen Tottenham Hotspur laat de Fransman aan zich voorbij gaan.



De gezondheidstoestand van de vader van Pogba was al langere tijd niet in orde. Fassou was al een tijdje ziek en lag al meerdere keren in het ziekenhuis. Op vrijdag heeft Fassou zijn laatste adem uitgeblazen.