Europese kwalificatie voor Hateboer, Milan hoopt nog

Atalanta Bergamo mag zich opmaken voor het Europa League-toernooi. Een 1-1 gelijkspel tegen concurrent AC Milan is voldoende voor de eerste Europese kwalificatie sinds 1990.



Atalanta begon goed aan de wedstrijd en werd vlak voor rust beloond. Doelman Gianluigi Donnarumma kon in eerste instantie nog ingrijpen, maar de rebound van Andrea Conti was zelfs hem te machtig. Het was daarna aan de sluitpost te danken dat de schade beperkt bleef tot één doelpunt.



Met invaller Hans Hateboer in de geleden stond Atalanta nog wel een gelijkmaker toe, maar de ietwat gelukkige treffer van Gerard Deulofeu stond de Europese kwalificatie niet meer in de weg. Overigens maken ook de Milanezen nog volop kans op een ticket voor de voorronde.



SS Lazio onderuit

Fiorentina heeft zaterdag een 3-2 overwinning geboekt ten koste van SS Lazio. Wesley Hoedt stond in de basis bij de Romeinen, Stefan de Vrij kreeg rust. Hun ploeg staat vierde, waar de manschappen uit Florence als nummer zeven hopen op een misstap van AC Milan.