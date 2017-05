Jurgen Streppel is niet langer onomstreden als trainer van sc Heerenveen, dat na de winterstop presteert als een degradatiekandidaat. Toch lijft technisch manager Gerry Hamstra geloven in de ingezette koers.



"Of Streppel mag doorgaan met aanvallend voetbal? Dat is onze filosofie", oordeelde Hamstra in FC Noord. "Dat hebben we vanaf dag één gezegd: we kijken niet alleen naar mooi voetbal, maar we vinden dit juiste een manier om te winnen. Dat mag geen misvatting zijn. De manier van voetballen is niet heilig."



"Wij geloven in winnen met deze manier van voetballen als strategie. Dat is ook wel gebleken", aldus Hamstra, die wel enkele pijnpunten ziet. "Daar hebben we het met de staf heel vaak over, iedere dag weer. Daar zijn we zelf ook wel heel kritisch over, dat de balans er in bepaalde fases niet is."