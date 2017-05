Roda JC Kerkrade bezet momenteel een veilige plek, maar voelt de hete adem van zowel Sparta Rotterdam als NEC in de nek. Eén plekje dalen op de slotdag is al voldoende om in de play-offs om promotie/degradatie te eindigen.



Benjamin van Leer heeft vertrouwen in deze klus. "De ploeg die mentaal het sterkst is, blijft er rechtstreeks in. Wij moeten voor de winst gaan", zo laat hij Voetbal International weten. "Ik heb er een heel goed over dat we ons direct handhaven. Als dat lukt, halen we meer dan het maximale eruit."



De 25-jarige sluitpost vindt dat Roda als club thuishoort op dit niveau. "Tegen Willem II zaten er achttienduizend mensen. Onze supporters zijn heel kritisch, maar als het slecht gaat komt iedereen naar de fanshop om een kaartje te halen. Zo'n club hoort natuurlijk wel in de Eredivisie."



Over zijn eigen toekomst is Van Leer kalm. "Ik ga ervan uit dat ik volgend seizoen nog bij Roda zit."