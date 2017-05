Pleidooi in Turijn: "Hij heeft recht op de Gouden Bal"

De strijd om de Gouden Bal is al jaren een prooi voor Lionel Messi (FC Barcelona) of Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Juventus-coach Massimiliano Allegri is van mening dat in 2017 een andere optie meer voor de hand ligt.



Allegri beschikt over een aantal sterkhouders en in zijn ogen heeft Gianluigi Buffon voldoende indruk gemaakt om de Gouden Bal te winnen. "Ik vind dat Buffon recht heeft op de Gouden Bal, ongeacht de prestaties van dit seizoen. Hij verdiende de prijs in voorgaande jaren al, zoals in 2006 na de winst van het WK."



"Buffon heeft een buitengewone carrière gehad", zo besloot Allegri zijn betoog in gesprek met Italiaanse media. Juventus ligt mede dankzij de immer betrouwbare sluitpost opnieuw op koers voor het Italiaanse kampioenschap en ook de finale van de Champions League is bereikt.