'NEC voert al gesprekken met beoogde hoofdtrainer'

Eredivisionist NEC overweegt Robbie Alflen aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Op dit moment is hij nog als assistent-trainer verbonden aan Heracles Almelo.



De rechterhand van John Stegeman is in beeld om Peter Hyballa op te volgen in Nijmegen, zo meldt TC/Tubantia. De Duitser werd onlangs ontslagen vanwege de aanhoudend slechte prestaties. Op dit moment is Ron de Groot in combinatie met Patrick Pothuizen op interim-basis werkzaam.



Alflen is bezig aan zijn tweede seizoen als assistent-trainer van Heracles, dat hem binnenhaalde als opvolger van Hendrie Krüzen. Het is niet duidelijk of de interesse wederzijds is en in hoeverre de degradatiezorgen invloed hebben op zijn toekomst.



NEC staat momenteel zeventiende in de Eredivisie en dreigt dus deel te moeten nemen aan de play-offs.



Update 21:40 uur

De Gelderlander meldt dat de gesprekken tussen Robbie Alflen en NEC al zijn geopend. Technisch manager Edwin de Kruijff wil dat echter niet bevestigen. "Ik ga op geen enkele naam reageren, dus ook niet op deze naam. We zijn bij NEC samen druk bezig te proberen in de Eredivisie te blijven. Daar richten we ons op."