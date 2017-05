'Roda-redder tekent beroep aan tegen veroordeling'

Aleksei Korotaev legt zich niet neer bij zijn recente veroordeling in Dubai. De investeerder van eredivisionist Roda JC Kerkrade gaat komende donderdag beroep aantekenen, zo meldt De Telegraaf.



Korotaev (35) werd begin 2017 door Roda JC binnengehaald als redder. De zakenman van Russisch/Zwitserse afkomst investeerde direct twee miljoen euro en parkeerde datzelfde bedrag bij een lokale notaris voor de geplande overname, maar daarna bleef het stil.



Recentelijk bleek dat Korotaev bij terugkeer in Dubai in de boeien werd geslagen. Daags daarna werd de zakenman zelfs al veroordeeld voor het uitschrijven van een ongedekte cheque, iets waar in dat land een jarenlange gevangenisstraf voor opgelegd kan worden.



Roda JC blijft voorlopig achter Korotaev staan. Wel heeft men inmiddels vier scenario's opgesteld, waaronder het doemscenario (degradatie en geen overname).