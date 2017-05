'Tijd dringt: Ronaldo ziet ontsnappingskans'

Cristiano Ronaldo ontloopt mogelijk een rechtszaak vanwege mogelijke belastingontduiking. Volgens El Mundo Deportivo begint de tijd te dringen voor de aanklagers.



In december kwam het bericht naar buiten dat de Real Madrid-aanvaller zo'n 150 miljoen euro zou hebben ondergebracht in een belastingparadijs. Het zou gaan om beeldrechten, waarvoor hij maar 5,6 miljoen euro aan belasting heeft betaald sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2009.



Volgens de belastingdienst zou dit bedrag 'veel hoger' moeten uitvallen. Een strafrechtelijke zaak hangt hem dan ook boven het hoofd, maar het onderzoek naar de periode 2011-2013 duurt maar voort. Naar verluidt dient echter uiterlijk op 4 juni een aanklacht ingediend te worden.



Ronaldo blijft zelf ontkennen dat hij de belasting heeft ontdoken.