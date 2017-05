Groenendijk wacht af: "Volgende week, over twee weken"

Alfons Groenendijk leidde ADO Den Haag op fraaie wijze naar lijfsbehoud, maar of dat een langere samenwerking oplevert is nog onduidelijk. Na een 'goed gesprek' moet blijken of er voldoende draagvlak is voor contractverlenging.



Groenendijk gaat op korte termijn al op vakantie. "Tegenwoordig maakt het niet zoveel uit waar je zit. Je hebt altijd wel contact natuurlijk...", zo laat hij weten aan Omroep West. Wanneer er duidelijkheid komt? "Dat kan elke dag zijn. Volgende week, over twee weken. Waar het van af hangt? Beide partijen moeten het signaal op groen zetten."



Volgens de oefenmeester ligt de bal nu bij de clubleiding. "Ik heb wel aangegeven dat ik best wil blijven. Daar beslis ik niet alleen over natuurlijk. Wat mij betreft kan dat licht op groen. Ik ben altijd vrij onafhankelijk in mijn hoofd geweest. Als speler, als trainer. Er was altijd een oplossing."



Groenendijk toont begrip voor de ontstane situatie. "Dit is ook een club waar de afgelopen maanden veel gebeurd is. Het is ook belangrijk welke koers er bepaald wordt."